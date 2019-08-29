Палач с опытом бандита на службе шута. Что стоит за переназначением Авакова
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы объяснил НСН, почему Зеленский оставил министра внутренних дел.
Глава МВД Украины Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют уже сегодня, после того, как Верховная рада утвердила Алексея Гончарука премьер-министром. Как сообщает «Украинская правда», решение по Авакову принято на заседании президентской фракции «Слуга народа» после бурной дискуссии.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил в эфире НСН долгожительство Авакова в политической верхушке.
«Он был и при Тимошенко и при Ющенко, практически, не покидал вершины власти. Аваков самый долгоживущий министр внутренних дел, остальные его предшественники плохо заканчивали. За ним стоит мощная группировка, он полностью контролирует полицию и нацгвардию, очень мощный аппарат насилия сосредоточен в его руках.
«Аваков прошёл все уровни теневого строительства государства стационарного бандита»
Аваков наиболее системно это выстроил, видимо, пригодился опыт 90-ых годов, когда он, согласно легенде, проявил себя в рэкетирско-бандитских группировках. Поэтому он знает и тот мир и этот, то есть прошёл все уровни теневого строительства государства стационарного бандита - Аваков очень адекватно смотрится в нём», - отметил собеседник НСН.
Как считает эксперт, сохранение Авакова на министерском посту означает, что на данном этапе президент не контролирует силовую карательно-полицейскую систему. Он рассчитывает воспользоваться им в своих целях, но рискует получить серьёзного противника.
«Я считаю, что шут Зеленский оставил себе при власти палача. С одной стороны, у президента нет сил, чтобы убрать его, а с другой - он надеется с помощью главы МВД укрепить полицейский элемент нынешней системы, проводить репрессивные мероприятия.
«Шут Зеленский оставил себе при власти палача»
Однако Аваков – очень мощный политикан, прекрасно умеющий разводить таких дурачков и лохов как Зеленский. Он, например, был одним из главных «ликвидаторов» того же Саакашвили, вспомните, как он бросил стакан в него на Совете нацбезопасности – прекрасная демонстрация устрашения. Поэтому Зеленский для Авакова – зелёное растение в этом плане. Не сомневаюсь, что министр начнёт подрывную деятельность против президента, чтобы его уничтожить. Я всегда считал, что Зеленский не очень умный, но не ожидал, что он настолько глуп. Фактически, он оставил свою смерть», - подчеркнул Олег Соскин.
Политолог назвал также ещё один фактор, повлиявший на решение Зеленского:
«Авакова поддержало окружение президента США Трампа, недаром министр внутренних дел часто ездил за океан. Он сдал американцам всю информацию, рядом с ним находятся представители ФБР, они контролируют его полностью, он их устраивает. В США Аваков предложил свою модель возвращения Донбасса.
«Авакова одобрил вашингтонский ЦК»
Поскольку его оставили, видимо эта модель пошагового захвата городов Луганского и Донецкого анклавов принята Волкером (спецпредставитель США по Украине) и вашингтонским ЦК консерваторов. Теперь Авакову будет поручена эта функция зачистки и фильтрации городов Донбасса».
Между тем, украинские СМИ выдвинули ещё одну версию, почему Арсен Аваков остался на посту главы МВД. Она заключается в том, что бывший президент Украины Петр Порошенко якобы готовит переворот. Это следует из переписки депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой. Экран её смартфона сфотографировали журналисты «Страна.ua».
По словам Богуцкой, Авакова сохранили, чтобы предотвратить путч, который «серьезно готовит» Порошенко. Как отметила парламентарий, она расстроена тем, что Аваков сохранит свой пост до декабря, однако «другого пути пока нет», поскольку, по её словам на этот месяц «Петя готовит путч».
В то же время, другой депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук утверждает, что президент Зеленский рассматривает четыре кандидатуры на пост министра внутренних дел. Сегодня у здания Верховной рады проходит акция с требованием не переназначать главой МВД Авакова. Накануне около 250 человек приняли участие в аналогичной акции возле здания офиса президента.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей