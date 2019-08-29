Палач с опытом бандита на службе шута. Что стоит за переназначением Авакова

Аваков наиболее системно это выстроил, видимо, пригодился опыт 90-ых годов, когда он, согласно легенде, проявил себя в рэкетирско-бандитских группировках. Поэтому он знает и тот мир и этот, то есть прошёл все уровни теневого строительства государства стационарного бандита - Аваков очень адекватно смотрится в нём», - отметил собеседник НСН.

Как считает эксперт, сохранение Авакова на министерском посту означает, что на данном этапе президент не контролирует силовую карательно-полицейскую систему. Он рассчитывает воспользоваться им в своих целях, но рискует получить серьёзного противника.

«Я считаю, что шут Зеленский оставил себе при власти палача. С одной стороны, у президента нет сил, чтобы убрать его, а с другой - он надеется с помощью главы МВД укрепить полицейский элемент нынешней системы, проводить репрессивные мероприятия.