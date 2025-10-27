ВС РФ окружили Купянск и Покровск, Зеленский огрызается дронами
Путину представили «ракету Судного дня», а Зеленский рапортует о «жестких боях» около Красноармейска и отправляет армию дронов на российские территории.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные завершили окружение противника в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров. По его словам, в районе Красноармейска и Димитрова российские военные блокировали крупную группировку ВСУ из 31 батальона.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в трудном положении в Красноармейске (украинское название — Покровск), а также во всех соседних районах. Он отметил, что рядом с городом «идут жесткие бои».
Кроме того, обстановка для ВСУ ухудшается с каждым днем и на Купянском направлении. Украинские власти расширили зону эвакуации в Харьковской области: обязательный вывоз семей с детьми объявили в 40 новых населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской и Шевченковской громад, отмечает 360.ru. Ранее в Генштабе РФ доложили Владимиру Путину: на Купянском направлении в окружении находятся около пяти тысяч военнослужащих ВСУ.
Командование ВС РФ выдвинуло украинским формированиям в Покровске и Мирнограде ультиматум, сообщил ряд военкоров. В случае отказа покинуть Покровско-Мирноградскую агломерацию до понедельника, 27 октября, окруженные подразделения ВСУ будут уничтожены, уточнили aif.ru.
АНАЛОГОВ НЕТ
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире.
«Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», — напомнил президент.
По словам Герасимова, испытания ракеты проводились 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения. В ходе испытаний ракета пролетела 14 тысяч километров. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. В то же время, как отметил российский лидер, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, поздравил друзей России с успешными испытаниями новой крылатой ракеты.
«Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью», — написал Медведев в соцсети Х.
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин рассказал, что на Западе межконтинентальную крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» окрестили ракетой Судного дня. В беседе с РЕН ТВ Никулин отметил, что «Буревестник» является неким аналогом ракеты Tomahawk, только российская разработка еще и оснащена ядерным двигателем, который позволяет ей бесконечно находиться в воздухе.
ЗЕЛЕНСКИЙ ОГРЫЗАЕТСЯ ДРОНАМИ
За ночь над Россией сбили 193 украинских дрона самолетного типа, отмечает RT. Над Брянской области было уничтожено 47 дронов, 42 — над территорией Калужской области, 40 — над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, 32 — над территорией Тульской области, 10 — над территорией Курской области. Семь беспилотников сбили в небе над Орловской областью, четыре — над территорией Ростовской области, четыре — над Воронежской, два — над Оренбургской, два — над Тамбовской. Один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Липецкой области и один — над территорией Самарской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Помимо массовых налетов дронов на российские регионы, за минувшие выходные ВСУ не единожды пытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища. Местные Telegram-каналы сообщали о беспилотниках в небе над регионом. По предварительным данным, это были дроны типа «Дартс». Обстрелы начались 25 октября. Тогда ВСУ удалось нанести удар по водохранилищу. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что повреждение плотины Белгородского водохранилища создает серьезную угрозу подтопления.
«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В связи с этим власти начали организовывать выезд жителей в пункты временного размещения в Белгороде. Опасные районы — улицы в селе Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино. По словам Гладкова, обстановка в Шебекинском округе остается стабильной, однако вода затопила более 10 огородов. Помимо всего прочего, в четырех населенных пунктах провели подомовой обход жителей. В пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде разместились 16 человек, часть жителей уехала к родственникам.
В свою очередь, врио директора Белгодского водохранилища Юрий Парамонов сообщил, что даже при ухудшении ситуации (с поврежденной дамбой в Шебекинском районе) последствия для ближайших сел будут минимальные.
«Вода, которую мы сбрасываем с водохранилища, идет на территорию Украины, так как Белгородское водохранилище находится в каскаде с Салтовским», — заявил Парамонов.
В оперштабе Белгородской области отметили, что даже если случится прорыв дамбы, то, благодаря рельефу, вода уйдет быстро.
Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что разрушение поврежденной после ударов ВСУ плотины Белгородского водохранилища может нанести большой ущерб населению ниже по течению.
Гладков добавил, что в результате атак ВСУ по территории Белгородской области только за воскресенье погиб один человек, а еще 23 получили ранения.
Под обстрелом находятся и другие регионы России. Так, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском ударе по микроавтобусу. В результате атаки ВСУ погиб водитель, отмечает Ura.ru. Инцидент произошел в поселке Погар, где движущийся микроавтобус был атакован дроном-камикадзе.
