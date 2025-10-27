Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в трудном положении в Красноармейске (украинское название — Покровск), а также во всех соседних районах. Он отметил, что рядом с городом «идут жесткие бои».

Кроме того, обстановка для ВСУ ухудшается с каждым днем и на Купянском направлении. Украинские власти расширили зону эвакуации в Харьковской области: обязательный вывоз семей с детьми объявили в 40 новых населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской и Шевченковской громад, отмечает 360.ru. Ранее в Генштабе РФ доложили Владимиру Путину: на Купянском направлении в окружении находятся около пяти тысяч военнослужащих ВСУ.

Командование ВС РФ выдвинуло украинским формированиям в Покровске и Мирнограде ультиматум, сообщил ряд военкоров. В случае отказа покинуть Покровско-Мирноградскую агломерацию до понедельника, 27 октября, окруженные подразделения ВСУ будут уничтожены, уточнили aif.ru.



