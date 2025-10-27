Лавров: Путин готов принять концепцию США по Украине

Президент России Владимир Путин на саммите с США на Аляске подтвердил готовность работать над урегулированием конфликта на Украине с опорой на концепцию, предложенную Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

Как напомнил глава МИД, до саммита спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по ситуации, которые российская сторона изучила. На Аляске Путин повторил элементы концепции США, уточняя, верны ли они.

«Все было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — рассказал Лавров.

По его словам, прямого ответа не последовало, Москва и Вашингтон договорились взять паузу и обдумать предложения. Позднее президент США Дональд Трамп обсудил концепцию с союзниками из Западной Европы, Владимир Путин — с соседями и партнерами России. В сентябре в Нью-Йорке госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что американская сторона все еще рассматривает предложения, Вашингтон «старается, заинтересован».

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ разделяет позицию Дональда Трампа в «важном вопросе» по завершению украинского конфликта, пишет Ura.ru.

