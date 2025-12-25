В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о штурме дворца

Бывший министр обороны Грузии Бачана Ахалая был задержан по делу об организации попытки штурма президентского дворца, произошедшей 4 октября. Об этом сообщил заместитель главы Службы государственной безопасности страны Лаша Маградзе на брифинге.

По его словам, следствие располагает доказательствами, указывающими на Ахалая как на ключевого организатора событий.