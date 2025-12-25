В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о штурме дворца
Бывший министр обороны Грузии Бачана Ахалая был задержан по делу об организации попытки штурма президентского дворца, произошедшей 4 октября. Об этом сообщил заместитель главы Службы государственной безопасности страны Лаша Маградзе на брифинге.
По его словам, следствие располагает доказательствами, указывающими на Ахалая как на ключевого организатора событий.
В связи с этим, отметил Маградзе, было принято решение о его задержании.
Ахалая занимал пост министра обороны в период правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Расследование обстоятельств попытки штурма президентской резиденции продолжается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы нашли живым
- Безруков требует 250 тысяч рублей из-за «мемных масок» с его лицом
- Останина призвала поднять зарплаты воспитателям в детских садах
- Заболеваемость корью в России снизилась в пять раз за год
- Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и зятем Трампа
- Суд в Москве взыскал 126 миллионов рублей в пользу бывшей «дочки» Sony
- «Почта России» приостановила наземную доставку в пять европейских стран
- Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей
- В России объяснили колоссальный ущерб от кибермошенников
- Представитель Долиной опроверг сообщения о ее выезде из квартиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru