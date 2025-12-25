В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о штурме дворца

Бывший министр обороны Грузии Бачана Ахалая был задержан по делу об организации попытки штурма президентского дворца, произошедшей 4 октября. Об этом сообщил заместитель главы Службы государственной безопасности страны Лаша Маградзе на брифинге.

По его словам, следствие располагает доказательствами, указывающими на Ахалая как на ключевого организатора событий.

ЕС рассматривает отмену безвизового режима с Грузией

В связи с этим, отметил Маградзе, было принято решение о его задержании.

Ахалая занимал пост министра обороны в период правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Расследование обстоятельств попытки штурма президентской резиденции продолжается, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Антон Подгайко
