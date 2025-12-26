Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

По его словам, хотя в Европе этот показатель часто выше (32-34 года), РФ следует ориентироваться на собственные демографические задачи.

Онищенко указал, что для стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей активно работают как федеральные, так и региональные власти. Среди лидеров по уровню рождаемости он выделил Дагестан, Ингушетию и Москву.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост рождаемости зарегистрировали почти в 30 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

