Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

В России средний возраст женщин при рождении первенца приближается к 31 году, сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.

В России начали штрафовать за склонение к аборту

По его словам, хотя в Европе этот показатель часто выше (32-34 года), РФ следует ориентироваться на собственные демографические задачи.

Онищенко указал, что для стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей активно работают как федеральные, так и региональные власти. Среди лидеров по уровню рождаемости он выделил Дагестан, Ингушетию и Москву.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост рождаемости зарегистрировали почти в 30 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДемографияРождаемость

Горячие новости

Все новости

партнеры