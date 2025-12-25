Россия готова подтвердить отсутствие намерений нападать на страны НАТО в форме письменного юридически обязывающего документа, конкретный формат которого может быть определен в ходе переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва открыта для серьезного диалога и готова зафиксировать соответствующие обязательства в виде полноценного международного правового акта. При этом Захарова отметила, что большинство западных стран, по оценке российской стороны, предпочли курс на военно-политическую и экономическую эскалацию, которая переросла в давление, отмечает RT.