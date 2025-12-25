МИД допустил оформление гарантий ненападения России на НАТО

Россия готова подтвердить отсутствие намерений нападать на страны НАТО в форме письменного юридически обязывающего документа, конкретный формат которого может быть определен в ходе переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва открыта для серьезного диалога и готова зафиксировать соответствующие обязательства в виде полноценного международного правового акта. При этом Захарова отметила, что большинство западных стран, по оценке российской стороны, предпочли курс на военно-политическую и экономическую эскалацию, которая переросла в давление, отмечает RT.

Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС

Представитель МИД заявила, что таким образом западные государства упустили возможность выстроить устойчивую систему безопасности в Европе и в мире в целом.

Генсек НАТО Марк Рютте в середине декабря допустил, что альянс может стать следующей целью России, и призвал к наращиванию оборонных расходов и производства. В Москве эти утверждения ранее отвергали, указывая, что Россия не рассматривает Европу как противника и заявляет о готовности решать международные вопросы дипломатическим путем, передает «Радиоточка НСН».

