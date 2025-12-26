Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала
26 декабря 202500:02
Шоумен Иван Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала.
Он называется «Живой Ургант». «Завели YouTube-канал. Решили одними из первых. Будем выкладывать все, что выкладывается», - сказал он в приветственном видео.
В анонсирующем ролике, получившем заголовок «Ургант удивил даже близких», телеведущий рассказал, что на канал будут выкладывать видео, которые он и его команда сняли в поездках с выступлениями в 2025 году.
Ранее кинокритик Горбунов допустил скорое возвращение Урганта на ТВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
