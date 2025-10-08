В день своего рождения президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск в зоне СВО в Санкт-Петербурге.

Он сообщил, что Россия за год освободила почти пять тысяч квадратных километров территории и 212 населённых пунктов. Также президент подчеркнул, что оборонные предприятия обеспечивают нужды российской армии в полном объеме, а разработка новейших средств вооружений идет опережающими темпами.

Глава государства отметил, что Киев пытается наносить удары вглубь РФ по мирным объектам, однако добавил, что это «никак ему не поможет», и призвал обеспечить безопасность стратегических объектов, объектов гражданской и энергетической инфраструктуры.

КАК ДЕЛА НА ФРОНТЕ

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в свою очередь доложил президенту, что армия РФ продолжает наступать практически по всем направлениям. Так, активнее всего ведет боевые действия группировка войск «Центр» на днепропетровском и красноармейском направлениях. По его словам, Киев перебросил туда свои самые активные силы с других участков, в том числе из стратегических резервов.