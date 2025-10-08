Разгром в Купянске, ответ Tomahawk: Путин рассказал об успехах на фронте
Пока на Западе и на Украине продолжают гадать, поставят ли Киеву ракеты Tomahawk, Путину докладывают об успехах российской армии на фронте.
В день своего рождения президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск в зоне СВО в Санкт-Петербурге.
Он сообщил, что Россия за год освободила почти пять тысяч квадратных километров территории и 212 населённых пунктов. Также президент подчеркнул, что оборонные предприятия обеспечивают нужды российской армии в полном объеме, а разработка новейших средств вооружений идет опережающими темпами.
Глава государства отметил, что Киев пытается наносить удары вглубь РФ по мирным объектам, однако добавил, что это «никак ему не поможет», и призвал обеспечить безопасность стратегических объектов, объектов гражданской и энергетической инфраструктуры.
КАК ДЕЛА НА ФРОНТЕ
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в свою очередь доложил президенту, что армия РФ продолжает наступать практически по всем направлениям. Так, активнее всего ведет боевые действия группировка войск «Центр» на днепропетровском и красноармейском направлениях. По его словам, Киев перебросил туда свои самые активные силы с других участков, в том числе из стратегических резервов.
Герасимов уточнил, что ВС РФ активно продвигаются в южных районах Красноармейска в ДНР. Так, военные группировки «Запад» продвигаются на краснолиманском направлении и заканчивают разгром врага в южных кварталах Купянска. Также идут боевые действия в населенном пункте Ямполь, а Южная группировка идет вперед в городах Константиновка и Северск, несмотря на активное сопротивление ВСУ.
Также глава Генерального штаба ВС РФ доложил президенту, что с 1 сентября группировка «Восток» заняла 200 кв. км территории Запорожской и Днепропетровской областей. Помимо прочего, сейчас группировка «Север» создает полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины, в «приграничной полосе». Отдельные части группировки продвигаются в южной части Волчанска.
Военнослужащие группировки «Днепр» ведут бои в населенных пунктах Приморское и Степногорск, а также наступают по направлению к Запорожью.
Помимо прочего, Герасимов сообщил, что ВС РФ продолжают наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Он уточнил, что в приоритете поражение предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности.
ЧТО ВСЕ-ТАКИ С TOMAHAWK
Тем временем в Верховной Раде рассматривают несколько вариантов развития ситуации с поставками американских крылатых ракет Tomahawk Украине, пишет Telegraph со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. Он считает, что по одному из сценариев глава США Дональд Трамп все-таки решит не поставлять ракеты. Также он может разрешить их экспорт, но запретит использовать их для ударов по РФ, или же одобрит удары лишь по определенным целям.
Чернев уверен, что сам процесс поставок будет постепенный, чтобы у РФ была возможность на каждом этапе «отступить» и «выйти на переговоры». Если же «реакции от Кремля» не будет, то давление будет усиливаться, а затем и вовсе все ограничения на удары могут быть сняты, считает Чернев. В статье отмечается, что хоть это и частное мнение политика, он входит в небольшую группу «досконально осведомленных парламентариев» по вопросам поставок вооружений.
Тем временем британский журналист Уоррен Торнтон полагает, что Трамп все же откажется от идеи передать Tomahawk Украине. В соцсети X он иронично объяснил, что президент США переживает за возможную эскалацию в Европе, предложив «два варианта» развития событий.
«Возможны два сценария: 1. Трамп масштабно обостряет эту войну и подвергает опасности всех жителей Европы, 2. Вас разыгрывают. Вариант (1) в настоящее время недоступен, выберите вариант (2)», — написал он.
Также журналист добавил, что у Киева нет инфраструктуры для запуска Tomahawk, и это может измениться разве что через год.
В РОССИИ ГОТОВЫ
В России же продолжают настаивать, что Tomahawk ее не удивить, так как страна уже имеет опыт уничтожения таких ракет в Сирии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что, скорее всего, речь идет об первых модификациях ракет, которые уже устарели, так что если даже ВСУ начнут их запускать по территории РФ, то эффективность таких запусков будет «крайне мала». При этом он все же отметил, что использование Киевом этого оружия «перевернет новую страницу конфликта», так как дальность полета ракет составляет до 1,5 тысячи км, а РФ не сразу сможет оценить «начинку» оружия.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь продолжает сохранять позитивный настрой. Так в своем Telegram-канале он иронично прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа о том, что перед отправкой Tomahawk Украине он хотел бы знать, как их будут использовать.
«Ну понятно что: (Украина. Прим. НСН) ударит «Томагавками» по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — возможно, пошутил российский политик.
Напомним, что ранее экс- заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что и ракеты Tomahawk и Barracuda, конечно, способны нанести ущерб инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО их легко уничтожат.
«...Вместе с тем российская армия уже знакома со всеми имеющимися средствами поражения, у США нет ничего нового. С ракетами Tomahawk мы знакомы еще со времен Югославии... Их запускают с кораблей, могут запускать с самолетов НАТО, есть также малая часть наземного оборудования. Украина может бить ими по нашей территории только с истребителей F-16, из которых половину мы уже уничтожили. Все российские средства ПВО без труда могут уничтожить средства нападения противника», - отметил он.
