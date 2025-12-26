СМИ: Бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе
155-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины дезертировала почти в полном составе, сообщает ТАСС.
По словам российских силовиков, в украинской армии достаточно много подразделений, которые не оправдали надежд командования. Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
Несмотря на это, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы».
Ранее начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов заявил, что дезертирство на Украине приобретает массовый характер. По его словам, ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
