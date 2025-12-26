СМИ: Путин сообщил, что требует Донбасс на переговорах с США
Президент России Владимир Путин во время закрытой встречи с представителями крупного отечественного бизнеса остановился на теме переговоров с США по урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает «Коммерсант».
Москва в рамках консультаций продолжает настаивать на передаче территории Донбасса. Глава государства ссылался на договорённости, достигнутые ранее в Анкоридже, заявив о готовности РФ соблюсти уступки.
При этом Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности так называемого Краматорско-Константиновско-Славянского узла не является предметом обсуждения, хотя возможен частичный обмен территориями. Он также раскритиковал Вашингтон за изменение позиции после консультаций с европейскими союзниками, назвав это «слабостью».
Отдельно обсуждался вопрос о совместном с американской стороной управлении Запорожской АЭС. Сообщается, что США выражали заинтересованность в использовании мощностей станции для майнинга криптовалют.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса, Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
