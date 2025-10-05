Путин: Возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США

По словам Путина ранее обсуждались вопросы, связанные с возможными поставками Киеву новых видов вооружений, в частности дальнобойных высокоточных систем, таких как «Томагавки». Путин подчеркнул, что уже предупреждал: подобные шаги приведут к разрушению двусторонних отношений, включая наметившиеся в них позитивные тенденции.

Ранее на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома рассматривает возможность поставок Украине ракет «Томагавк», однако окончательное решение остаётся за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что по данному вопросу пока не принято никакого решения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная поставка Украине ракет «Томагавк» потребует адекватного ответа России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».