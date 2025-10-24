«Дорого обойдется!»: Путин пообещал ошеломляющий ответ на удар «Томагавками»
Путин после отмены встречи с Трампом пригрозил «ошеломляющим» ответом на удары «Томагавками» по РФ, не увидел проблем в новых санкциях и пошутил про унитазы для европейцев.
Российский президент Владимир Путин накануне после съезда Русского географического общества сделал ряд важных заявлений, затронув вопросы санкций, поставок Украине дальнобойных ракет и «отмены» встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ОТВЕТ
Так, Глава государства заявил, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk или другого дальнобойного оружия будет являться попыткой эскалации конфликта. Он предупредил, что «если таким оружием будут наноситься удары по российской территории», то последует серьёзный ответ.
«Ответ будует очень серьёзным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», - заключил глава российского государства.
Ранее Дональд Трамп сказал, что США не собираются поставлять "Томагавки" Украине. По его словам, чтобы научиться ими пользоваться, потребуется минимум шесть месяцев или год.
Wall Street Journal ранее сообщали, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты глубоко на территории России. Трамп назвал это заявление фейком.
«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала!», - сказал Трамп.
Также Путин прокомментировал новые санкции против нефтяных компаний РФ. По его словам, уважающая себя страна не будет принимать какие-либо решения под давлением.
Накануне США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий. Об этом заявило американское министерство финансов.
Путин назвал санкции попыткой оказать давление на Москву, но подчеркнул, что Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво».
Влияние новых санкций США на Россию станет ясно через шесть месяцев, заявил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что ограничения не работают.
«Рад, что он так думает. Посмотрим через полгода», — сказал глава Белого дома позднее.
Партнеры России потребуют скидок из-за санкций американского президента Дональда Трампа против «Лукойла» и «Роснефти», но это не станет большой финансовой потерей для компаний, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Трамп может постепенно водить санкции и против других компаний. Любые другие меры чреваты тем, что на рынке будет дефицит нефти и рост цен. Поэтому перегибать палку он не будет, его возможности ограничены. Если мы сократим добычу, пострадают больше всех США и страны Евросоюза. Именно поэтому он до сих пор какие-то радикальные санкции не ввел», - добавил собеседник НСН.
Оценку санкционных ограничений Путин завершил шуткой про унитазы. Накануне ЕС запретил ввоз в Россию унитазов, биде и душевых кабинок в 19 санкционном пакете.
«Ну а то, что отменили приобретение наших унитазов. Это дорого обойдётся им. Они им, мне кажется, были бы нужны, в сегодняшней ситуации», - пошутил российский лидер.
НЕ ОТМЕНА, А ПЕРЕНОС
Также Путин затронул тему «отмененного» саммита с Трампом в Венгрии. Он отметил, что Россия и США должны тщательно подготовиться к встрече в Будапеште, чтобы добиться значимых результатов. По словам главы государства, недопустимо подойти к этому легко и ожидать положительных изменений.
Предложение о встрече на высшем уровне в Венгрии было сделано американской стороной, напомнил он.
Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште, он указал, что встреча «скорее, переносится».
Путин подчеркнул важность системной проработки ключевых вопросов повестки и участия профильных ведомств обеих стран. Он добавил, что полноценный диалог должен строиться на взаимном уважении и прагматизме, чтобы стороны могли выработать решения, устраивающие обе стороны.
Накануне президент США Дональд Трамп «отменил» готовившуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом глава Белого дома лично сообщил журналистам.
«Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — заявил Трамп.
При этом американский президент отметил, что намерен встретиться с российским лидером в будущем. По словам Трампа, он сохраняет настрой на урегулирование ситуации на Украине.
Трамп также заявил, что переговоры по Украине идут хорошо и "в будущем" он намерен провести встречу с Путиным.
Глава Белого дома в своем выступлении затронул и тему санкций, отметив, что пришло время для нового этапа ограничений для Москвы.
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку его администрация испытывает сильнейшее давление со стороны республиканцев, Трамп пытается принимать такие решения, которые устроили бы все стороны, даже в ущерб своим амбициям. Об этом НСН заявил политолог-американист Константин Блохин.
«Он пытается усидеть на нескольких стульях, решить многие проблемы и быть хорошим для всех. С одной стороны, он хочет встретиться с Путиным, с другой стороны, некоторые республиканцы инициируют законопроект о том, чтобы признать Россию спонсором терроризма. Противоречивые заявления Трампа — это политическая конъюнктура. Я не думаю, что он один виноват в этом, играет роль целая группа факторов. Нормализовывать отношения, когда практически все элиты в Европе, на Украине, в США русофобские, довольно-таки сложно», - пояснил он.
Собеседник НСН также усомнился в дальнейшем потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уводят аккаунты в соцсетях: Звезды шоу-бизнеса стали мишенью кибермошенников
- После атаки БПЛА в Новошахтинске без света остались 1,5 тысячи человек
- Решетников: Санкции замедляют мировую экономику
- Президент Эквадора рассказал о попытке своего отравления
- На стоянке в Москве сгорели четыре машины
- Россиянка Калинская из-за травмы снялась с турнира WTA в Токио
- «Дорого обойдется!»: Путин пообещал ошеломляющий ответ на удар «Томагавками»
- Над Россией сбили 111 украинских БПЛА
- Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
- Воробьев: Дом в Красногорске атаковал дрон, пять человек пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru