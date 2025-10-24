Ранее Дональд Трамп сказал, что США не собираются поставлять "Томагавки" Украине. По его словам, чтобы научиться ими пользоваться, потребуется минимум шесть месяцев или год.

Wall Street Journal ранее сообщали, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты глубоко на территории России. Трамп назвал это заявление фейком.

«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала!», - сказал Трамп.

Также Путин прокомментировал новые санкции против нефтяных компаний РФ. По его словам, уважающая себя страна не будет принимать какие-либо решения под давлением.

Накануне США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий. Об этом заявило американское министерство финансов.

Путин назвал санкции попыткой оказать давление на Москву, но подчеркнул, что Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво».

Влияние новых санкций США на Россию станет ясно через шесть месяцев, заявил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что ограничения не работают.

«Рад, что он так думает. Посмотрим через полгода», — сказал глава Белого дома позднее.

Партнеры России потребуют скидок из-за санкций американского президента Дональда Трампа против «Лукойла» и «Роснефти», но это не станет большой финансовой потерей для компаний, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Трамп может постепенно водить санкции и против других компаний. Любые другие меры чреваты тем, что на рынке будет дефицит нефти и рост цен. Поэтому перегибать палку он не будет, его возможности ограничены. Если мы сократим добычу, пострадают больше всех США и страны Евросоюза. Именно поэтому он до сих пор какие-то радикальные санкции не ввел», - добавил собеседник НСН.