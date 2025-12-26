Гладков назвал обстановку в белгородском приграничье крайне тяжелой
Обстановка в приграничных районах Белгородской области до сих пор остается крайне тяжелой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», - указал он.
На всей территории региона с апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Это связано с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.
Ранее один человек погиб, трое ранены при ударах дронов по Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
