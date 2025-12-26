Гладков назвал обстановку в белгородском приграничье крайне тяжелой

Обстановка в приграничных районах Белгородской области до сих пор остается крайне тяжелой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом

«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», - указал он.

На всей территории региона с апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Это связано с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.

Ранее один человек погиб, трое ранены при ударах дронов по Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Белгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры