Путин призвал банки и маркетплейсы найти компромисс по скидкам
Президент России Владимир Путин призвал банки и маркетплейсы выработать справедливое решение спора вокруг скидок, которые торговые площадки предоставляют клиентам аффилированных кредитных организаций. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
По его словам, глава государства указал на необходимость искать компромисс на основе принципов честной конкуренции и сбалансированного учета интересов всех сторон. Шохин отметил, что президент фактически предложил участникам рынка «договариваться», не доводя ситуацию до жесткого конфликта.
Позицию о необходимости баланса интересов поддерживает и Банк России. Как уточнил Шохин, глава Центробанка считает целесообразным допустить банки к участию в программах лояльности на любых маркетплейсах, одновременно сохранив за торговыми площадками их конкурентные преимущества в других сегментах бизнеса.
Поводом для дискуссии стала практика предоставления скидок при оплате покупок картами банков, аффилированных с маркетплейсами. Крупные кредитные организации и регулятор критикуют такую модель, указывая на элементы налогового арбитража. Продавцы на упрощенной системе налогообложения платят меньший НДС по сравнению с классическим ретейлом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Почта России» приостановила наземную доставку в пять европейских стран
- Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей
- В России объяснили колоссальный ущерб от кибермошенников
- Представитель Долиной опроверг сообщения о ее выезде из квартиры
- Захарова напомнила первопричину крушения самолета AZAL под Актау
- АТОР: Россияне стали меньше путешествовать из-за роста цен
- Координатор «Левого Фронта» Удальцов получил шести лет колонии
- Минздрав расширит перечень оснований для получения больничного
- Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве
- Тарасова заявила, что Валиевой будет сложно вернуться в спорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru