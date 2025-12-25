Путин призвал банки и маркетплейсы найти компромисс по скидкам

Президент России Владимир Путин призвал банки и маркетплейсы выработать справедливое решение спора вокруг скидок, которые торговые площадки предоставляют клиентам аффилированных кредитных организаций. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, глава государства указал на необходимость искать компромисс на основе принципов честной конкуренции и сбалансированного учета интересов всех сторон. Шохин отметил, что президент фактически предложил участникам рынка «договариваться», не доводя ситуацию до жесткого конфликта.