Путин призвал банки и маркетплейсы найти компромисс по скидкам

Президент России Владимир Путин призвал банки и маркетплейсы выработать справедливое решение спора вокруг скидок, которые торговые площадки предоставляют клиентам аффилированных кредитных организаций. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, глава государства указал на необходимость искать компромисс на основе принципов честной конкуренции и сбалансированного учета интересов всех сторон. Шохин отметил, что президент фактически предложил участникам рынка «договариваться», не доводя ситуацию до жесткого конфликта.

В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах

Позицию о необходимости баланса интересов поддерживает и Банк России. Как уточнил Шохин, глава Центробанка считает целесообразным допустить банки к участию в программах лояльности на любых маркетплейсах, одновременно сохранив за торговыми площадками их конкурентные преимущества в других сегментах бизнеса.

Поводом для дискуссии стала практика предоставления скидок при оплате покупок картами банков, аффилированных с маркетплейсами. Крупные кредитные организации и регулятор критикуют такую модель, указывая на элементы налогового арбитража. Продавцы на упрощенной системе налогообложения платят меньший НДС по сравнению с классическим ретейлом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:маркетплейсБанкиВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры