Герасимов: ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Российские военные завершили окружение подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Об этом в ходе совещания с главой государства сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Он уточнил, что в операции приняла участие группировка войск «Центр».

Путин: Испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены

Герасимов заметил, что соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям и завершили окружение противника. По его словам, в районе Красноармейска и Димитрова российские военные блокировали крупную группировку ВСУ из 31 батальона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияВСУВоенныеГенштаб ВС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры