Герасимов: ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Российские военные завершили окружение подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Об этом в ходе совещания с главой государства сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Он уточнил, что в операции приняла участие группировка войск «Центр».
Герасимов заметил, что соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям и завершили окружение противника. По его словам, в районе Красноармейска и Димитрова российские военные блокировали крупную группировку ВСУ из 31 батальона.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
