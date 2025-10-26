Герасимов: ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Российские военные завершили окружение подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Об этом в ходе совещания с главой государства сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Он уточнил, что в операции приняла участие группировка войск «Центр».