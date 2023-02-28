«Формула мира»: Россия готова вести переговоры, Запад принуждает Зеленского уступить

Президент России Владимир Путин готов к любым контактам, которые помогут Москве достичь поставленных целей, желательно мирным путем. С таким заявлением накануне выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что руководители Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в последнее время не инициировали никаких контактов с Путиным, несмотря на свои заявления.

«Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», - сказал он.



Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что западные страны косвенно участвуют в боевых действиях на Украине, поэтому содержательность диалогов с представителями этих стран ставится под сомнение.