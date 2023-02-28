«Формула мира»: Россия готова вести переговоры, Запад принуждает Зеленского уступить
Песков заявил, что Путин готов к контактам, которые помогут Москве достичь целей мирным путем. Зеленский отвергает любые планы урегулирования конфликта, кроме своего. Запад дает Украине время до осени.
Президент России Владимир Путин готов к любым контактам, которые помогут Москве достичь поставленных целей, желательно мирным путем. С таким заявлением накануне выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что руководители Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в последнее время не инициировали никаких контактов с Путиным, несмотря на свои заявления.
«Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», - сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что западные страны косвенно участвуют в боевых действиях на Украине, поэтому содержательность диалогов с представителями этих стран ставится под сомнение.
«Одно дело вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое — вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать свою вовлеченность в боевые действия на стороне одного из участников, в данном случае Украины. Как вы можете тогда рассчитывать на посреднический потенциал? Никак», - приводят его слова «Известия».
Песков еще раз заверил, что Владимир Путин открыт к любым контактам, об этом российская сторона заявляла неоднократно.
При этом, по его словам, ситуация на Украине складывается таким образом, что ожидать завершения спецоперации не приходится. Песков отметил, что Киев «продолжает благоволить нацистам и нацистским проявлениям в обществе». Поэтому Москва сможет начать переговоры с руководством Украины после достижения целей специальной военной операции.
Песков подчеркнул, что на Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, часть из них до сих пор находится в Киеве, часть – за пределами. По его словам, Россия сможет начать переговоры с этими силами после достижения целей СВО.
«Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло», — заключил представитель Кремля.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическим путем. При этом дипломат назвала главным препятствием для завершения конфликта указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Захарова обвинила Зеленского в «полной оторванности от современных реалий». Она уточнила, что речь идет о требовании Киева вывести российскую армию с территорий новых регионов.
По словам представителя МИД, Россия готова к урегулированию кризиса политико-дипломатическим путем. Для этого необходимо, чтобы Запад перестал вооружать Украину, а сам Киев должен вернуться к нейтральному статусу и признать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями
Ранее и президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия всегда выступала за переговоры. По его словам, Запад подтолкнул украинское руководство к прекращению процесса мирного урегулирования конфликта. При этом Лукашенко добавил, что не видит другого варианта для Киева, кроме как пойти на договоренности с Москвой.
В последнее время вопрос переговоров и мирного урегулирования украинского конфликта поднимается представителями разных стран. Так, накануне Папа Римский Франциск представил свой план мирного урегулирования ситуации на Украине.
В качестве площадки для переговоров понтифик предложил Ватикан. Приоритетами Папа Римский указал сохранение жизни людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта. При этом понтифик назвал переговорный процесс между конфликтующими сторонами единственным способом преодолеть кризис.
А 24 февраля МИД Китая обнародовал план политического урегулирования украинского конфликта из 12 пунктов. В частности, в Пекине отметили необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств и возобновить прямой диалог между Россией и Украиной.
В России заявили о необходимости тщательно изучить предложенный план, а президент США Джо Байден сообщил, что китайский мирный план выгоден только России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирная инициатива Китая из 12 пунктов не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Он указал, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине, например по поддержке территориальной целостности.
При этом Зеленский назвал план нереализуемым из-за отсутствия в нем пункта о «выводе российских войск с территории Украины». Глава Украины напомнил о своей «формуле мира», которая позволит завершить боевые действия. В ноябре он представил десять условий этой формулы.
По мнению Зеленского, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности).
При этом он неоднократно заявлял об отказе вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать...», - говорил он в конце января.
17 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского «верховным украинским клоуном». Комментируя очередной отказ украинского лидера от переговоров с президентом России, он отметил, что Зеленскому делать этого не придётся - он просто подпишет «то, что ему скажут».
Специалисты отмечают, что Зеленский не принимает самостоятельных решений относительно возможных переговоров. При этом лидеры стран Запада планируют принудить Киев к переговорам с Москвой в случае неудач на фронте. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.
В статье отмечается, что Запад «отмерил Украине» срок до осени на попытку отбить как можно больше занятых российскими войсками территорий. По данным немецкого издания, политики европейских стран уже обсуждают ультиматум для президента Украины Владимира Зеленского.
Запад видит, что Украина не может победить Россию на поле боя, ВСУ выдыхаются, именно поэтому он бросает сигналы Москве с целью начать мирные переговоры, заявил ранее украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с НСН.
«То, что происходит между Украиной и Западом, похоже на игру. Запад видит, что военным путем проблема для них не решается, что ВСУ выдыхаются. Поставки вооружений пока не доходят, но даже если они будут доходить, это вряд ли сильно поможет Украине с военной точки зрения. Поэтому они начинают вести разговоры (о переговорах – ред. НСН). С одной стороны, они говорят о том, что весь мир с Украиной и она должна победить, но, тем не менее, всегда звучит такой подтекст. Они это вслух не говорят, но предлагают России проявить инициативу и начать разговоры о мирных переговорах», - сказал Дудчак.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна готовится к большой битве на двух фронтах. По словам министра, первый фронт — дипломатический, второй — военный.
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