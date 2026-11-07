Песков раскрыл, кто представит РФ на переговорах в Абу-Даби

Он добавил, что Юрий Ушаков является куратором предстоящей трехсторонней встречи в ОАЭ как помощник российского президента по международным делам. Известно, что делегацию РФ на переговорах в Абу-Даби возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что украинские лидеры не смогут договориться о мире в любом случае.