Песков раскрыл, кто представит РФ на переговорах в Абу-Даби

В состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта войдут заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Он добавил, что Юрий Ушаков является куратором предстоящей трехсторонней встречи в ОАЭ как помощник российского президента по международным делам. Известно, что делегацию РФ на переговорах в Абу-Даби возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что украинские лидеры не смогут договориться о мире в любом случае.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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