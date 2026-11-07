Песков раскрыл, кто представит РФ на переговорах в Абу-Даби
В состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта войдут заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он добавил, что Юрий Ушаков является куратором предстоящей трехсторонней встречи в ОАЭ как помощник российского президента по международным делам. Известно, что делегацию РФ на переговорах в Абу-Даби возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что украинские лидеры не смогут договориться о мире в любом случае.
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