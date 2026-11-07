МО: Силы ПВО сбили более 900 БПЛА ВСУ и 4 ракеты «Нептун»
Российские силы ПВО ликвидировали 903 беспилотника ВСУ, две управляемые авиационные бомбы и четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию и поразили склады с боеприпасами, места хранения, производства наземных робототехнических комплексов и БПЛА. Кроме того, удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 139 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в Киеве и в Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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