«ВСУ выдыхаются»: Названы причины сигналов Запада о переговорах с Россией

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна готовится к большой битве на двух фронтах. По словам министра, первый фронт — дипломатический, второй — военный. Он также уточнил, что в ближайшее время состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где, вероятно, будут приняты важные решения о поддержке Украины. Александр Дудчак отметил, что своими заявлениями Кулеба намекает на начало переговоров с Россией.

«То, что происходит между Украиной и Западом, похоже на игру. Запад видит, что военным путем проблема для них не решается, что ВСУ выдыхаются. Поставки вооружений пока не доходят, но даже если они будут доходить, это вряд ли сильно поможет Украине с военной точки зрения. Поэтому они начинают вести разговоры (о переговорах – ред. НСН). С одной стороны, они говорят о том, что весь мир с Украиной и она должна победить, но, тем не менее, всегда звучит такой подтекст. Они это вслух не говорят, но предлагают России проявить инициативу и начать разговоры о мирных переговорах», - сказал Дудчак.

По его словам, заявление Кулебы о «дипломатическом фронте» также могло означать и то, что Украина проявляет недовольство по поводу темпов поставок западных вооружений. Кроме того, Дудчак подчеркнул, что многие страны выступают с призывами к переговорам России и Украины.