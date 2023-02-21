«ВСУ выдыхаются»: Названы причины сигналов Запада о переговорах с Россией
Страны Запада при всей антироссийской риторике настаивают на необходимости дипломатического решения конфликта, отметил в эфире НСН политолог Александр Дудчак.
Запад видит, что Украина не может победить Россию на поле боя, ВСУ выдыхаются, именно поэтому он бросает сигналы Москве с целью начать мирные переговоры, заявил украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с НСН.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна готовится к большой битве на двух фронтах. По словам министра, первый фронт — дипломатический, второй — военный. Он также уточнил, что в ближайшее время состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где, вероятно, будут приняты важные решения о поддержке Украины. Александр Дудчак отметил, что своими заявлениями Кулеба намекает на начало переговоров с Россией.
«То, что происходит между Украиной и Западом, похоже на игру. Запад видит, что военным путем проблема для них не решается, что ВСУ выдыхаются. Поставки вооружений пока не доходят, но даже если они будут доходить, это вряд ли сильно поможет Украине с военной точки зрения. Поэтому они начинают вести разговоры (о переговорах – ред. НСН). С одной стороны, они говорят о том, что весь мир с Украиной и она должна победить, но, тем не менее, всегда звучит такой подтекст. Они это вслух не говорят, но предлагают России проявить инициативу и начать разговоры о мирных переговорах», - сказал Дудчак.
По его словам, заявление Кулебы о «дипломатическом фронте» также могло означать и то, что Украина проявляет недовольство по поводу темпов поставок западных вооружений. Кроме того, Дудчак подчеркнул, что многие страны выступают с призывами к переговорам России и Украины.
«Возможно, он (Кулеба - ред. НСН) таким образом проявляет недовольство Украины по поводу темпов поставок вооружений и того, что звучат различные заявления о необходимости пересмотра помощи Киеву. Все, что было обещано, не торопится появляться на Украине. При этом многие страны выступают с инициативами, даже те, которые считаются лояльными к России. Например, президент Бразилии Силва, Китай тоже заявления делал по поводу прекращения боевых действий», - резюмировал Дудчак.
Ранее представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Москве и Киеву следует прекратить боевые действия. По его словам, России и Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров, а Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Украина заблокировала переговоры с Россией, на которых сама и настаивала, сообщает НСН.
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