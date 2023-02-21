Кулеба: Украина готовится к большой битве на двух фронтах

Украина ведет подготовку к большой битве на двух фронтах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД бывшей советской республики Дмитрия Кулебу.

Кулеба: Украина не просила о размещении иностранного воинского контингента

Он указал, что первый фронт – дипломатический, а второй военный. Как отметил министр, скоро состоится встреча лидеров стран восточного фланга Североатлантического альянса, на которой могут быть приняты важные решения относительно помощи Украине.

Ранее украинский дипломат заявил, что роль Пекина как посредника в конфликте между Москвой и Киевом может послужить сдерживающим фактором. Китай способен сыграть важную роль в сдерживании Росси, отметил Кулеба.

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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