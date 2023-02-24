В МИД назвали главное препятствие на пути к мирному урегулированию на Украине

Главным препятствием к прекращению конфликта она назвала сентябрьский указ президента Владимира Зеленского, запрещающий переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Захарова обвинила Зеленского в «полной оторванности от современных реалий». Она уточнила, что речь идет о требовании Киева вывести российскую армию с территорий новых регионов.

По словам представителя МИД, РФ готова к урегулированию кризиса политико-дипломатическим путем. Для этого необходимо, чтобы Запад перестал вооружать Украину, а сам Киев должен вернуться к нейтральному статусу и признать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями, перечислила Захарова.

МИД Китая в пятницу, 24 февраля, представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов, пишет НСН.

