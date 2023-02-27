СМИ сообщили о планах Запада принудить Украину к переговорам в случае неудач на фронте
Лидеры стран Запада планируют принудить Киев к переговорам с Москвой в случае неудач на фронте. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.
В статье отмечается, что Запад отмерил Украине срок до осени на попытку отбить как можно больше занятых российскими войсками территорий. Если у силовиков не получится достигнуть успеха на полях сражений, то страны-поставщики оружия планируют усилить давление на Зеленского в надежде ускорить переговоры с Кремлем.
По данным немецкого издания, политики европейских стран уже обсуждают ультиматум для президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее СМИ сообщили о нежелании Нидерландов поставлять Киеву авиацию. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с украинским коллегой этот вопрос.
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