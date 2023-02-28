Песков не исключил возможность переговоров с альтернативными силами Украины

Некоторым украинским политическим силам не нравится нынешняя власть в Киеве, сообщил «Известиям» официальны представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: у коллективного Запада есть босс

По его словам, переговоры с ними Россия может начать только после достижения целей специальной военной операции, так как режим до сих пор «благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины».

Также он заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно выдвижения своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Песков
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