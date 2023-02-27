США «напряглись» из-за Китая: Пекин предлагает Киеву мир, а Москве – помощь

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на сегодняшний день в мире наблюдается рост напряжения. По его словам, украинский кризис и усиление напряженности между США и Китаем нарушают международный порядок, который основан на определенных правилах.

Он посетовал на то, что глобальные кризисы только накапливаются, а страны не могут прийти к единству, чтобы справиться с этой проблемой.

Специалисты отмечают, что на фоне украинского кризиса меняются и без того напряженные отношения США и Китая. Накануне Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление с 12 пунктами, необходимыми для политического урегулирования конфликта на Украине, но Вашингтон отнесся к предложениям скептически.