США «напряглись» из-за Китая: Пекин предлагает Киеву мир, а Москве – помощь
На Западе отмечают усиление напряжённости между США и Китаем после предложенного Пекином плана по урегулированию конфликта на Украине. СМИ сообщают о намерении Китая поставлять вооружение Москве.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на сегодняшний день в мире наблюдается рост напряжения. По его словам, украинский кризис и усиление напряженности между США и Китаем нарушают международный порядок, который основан на определенных правилах.
Он посетовал на то, что глобальные кризисы только накапливаются, а страны не могут прийти к единству, чтобы справиться с этой проблемой.
Специалисты отмечают, что на фоне украинского кризиса меняются и без того напряженные отношения США и Китая. Накануне Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление с 12 пунктами, необходимыми для политического урегулирования конфликта на Украине, но Вашингтон отнесся к предложениям скептически.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Китай «стремится получить и то, и другое»: достаточно нейтрально относиться к происходящему на Украине и при этом «оказывать важную поддержку» России.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И заявил в ходе встречи 18 февраля с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил, что правительство Китая никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям.
«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», - приводятся его слова в опубликованном в воскресенье сообщении МИД КНР.
Противостояние Китая и США усиливается и на фоне сообщений о поставках оружия из Китая в Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля выразил опасения, что Китай якобы рассматривает возможность передать РФ летальное оружие. Тогда Пекин опроверг подобные заявления.
После этого The Wall Street Journal публикует статью, в которой говорится, что США изучают возможность раскрытия разведывательных данных, якобы свидетельствующих о рассмотрении Китаем вопроса о поставках вооружений России.
По данным газеты, Пекин может не предоставлять Москве передовое оружие, а лишь содействовать в пополнении арсенала или в поставках позиций, которые Россия не смогла произвести из-за санкций (например, электроники). Издание отмечает, что Вашингтон работает над рассекречиванием данных для потенциальной публикации.
При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении обсудить предложенный Китаем план мирного урегулирования, передает РИА Новости. Киев запросил переговоры с китайской стороной. Также в Киеве сообщили, что ничего не знают о планах Пекина поставлять вооружение Москве.
Позже появилась информация о том, что Украина не может принять мирный план Китая и настаивает на «собственном плане мирного урегулирования».
Американские СМИ продолжают настаивать на том, что Китай рассматривает возможность поставок России. По данным CNN, переговоры по цене и объемам поставок продолжаются. В последние недели американская разведка получила информацию, которая может свидетельствовать о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения, утверждают источники телеканала.
Так, речь идет о возможных поставках беспилотников и боеприпасов для стрелкового оружия. Источники WSJ сообщали также об изучении поставок «артиллерии и сотни вооруженных дронов».
Американские эксперты Military Watch Magazine (MWM) отмечают, что Китай может помочь России и без прямой поставки вооружения. В частности, китайское оборудование для российских заводов может увеличить объем производства военной техники, также Пекин может предоставить оборудование для модернизации и ремонта вооружения.
Также эксперты допускают и другие схемы: например, Иран может продать России танки Т-72Б и системы ПВО С-300, а взамен получить от Пекина их танки ВТ-4 и ЗРК HQ-9.
25 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону неизвестно о поставках России оружия от Китая. Он отметил, что не ждет «крупной инициативы» Пекина на этот счет. Президент США пообещал отреагировать, если такие поставки все-таки произойдут.
При этом главным камнем преткновения в отношения Пекина и Вашингтона является Тайвань. Эксперты отмечают, что решение американских властей об увеличении своего военного контингента на Тайване говорит об их намерении начать новый конфликт, который будет развиваться по украинскому сценарию – отсюда и, мягко говоря, напряженность в отношениях. Об этом ранее заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что ни одна проблема в мире в астоящее время не может решаться без участия Пекина.
А член палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и вовсе заявила, что война американского президента Джо Байдена на Украине «стала подарком Пекину, преподнесенным на красивой тарелке».
По мнению Грин, министерство обороны США должно заниматься защитой американских границ, а не вести страну на грань Третьей мировой войны с Москвой и Пекином.
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп ранее также заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. По его словам, виноват в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с главой государства Джо Байденом.
Он пообещал, что в случае переизбрания на пост главы государства намерен сразу же связаться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для решения украинского конфликта. Политик добавил, что сможет «разрешить этот вопрос»
Экс-президент США Дональд Трамп воспринимает Украину как разменную монету в большой игре с Россией и Китаем, заявил в связи с этим американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
«Конечно, для Трампа Украина на первом месте с конца, не в приоритете. Для него это разменная монета в большой игре между Россией, США и Китаем. Вопрос в реализации. Настроения у простых американцев в отношении Украины не были критическими, до этого был Ирак и Афганистан, куда были потрачены триллионы долларов. Украина это вообще капля в море, плюс население мало слушают, им манипулируют», - объяснял он.
Специалисты ожидают дальнейших действий Пекина в отношении украинского конфликта.
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