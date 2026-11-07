Трамп объявил о новом «точечном» ударе по Ирану

До этого Press TV передавал о серии взрывов, прогремевших на острове на юге Ирана. Позже в республике заявили о перехвате и уничтожении над островом Кешм американского дрона MQ-9.

Накануне Дональд Трамп провел первое после промежуточных выборов совещание с советниками по нацбезопасности, посвященное Ирану. По его итогам он заявил, что скоро решит, возобновлять ли масштабные военные удары по республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова в интервью НСН отметила, что 44 километра границы с Арменией, по которой пойдет железная дорога, связывающая Азербайджан и Нахичеванскую республику, представляют интерес для Ирана.