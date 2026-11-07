Лариса Долина сделает паузу в гастролях после концерта в Коломне

В беседе с ТАСС певица пояснила, что берет паузу для подготовки к новому творческому этапу. По ее словам, в предстоящем году она планирует представить публике совершенно новую программу, над материалом для которой сейчас активно работает.

Кроме того, Долина отметила, что во время перерыва в гастролях она намерена сосредоточиться на других направлениях своей деятельности. В частности, артистка планирует уделить больше внимания театральной сцене, работе над двумя новыми постановками, а также педагогической деятельности в собственной академии и студентами.

Ранее продюсер Долиной Сергей Пудовкин заявил, что юристы певицы намерены подать иски к ряду компаний, незаконно использующих имя народной артистки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».