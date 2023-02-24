Шольц намерен продолжать искать диалог с Путиным

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц сообщил телеканалу ZDF, что продолжит искать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шольц призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

По его словам, разговор необходим, даже если не настало время для переговоров. Как отметил канцлер, нужно дождаться, когда появится перспектива установить мир. Шольц хочет убедить Путина в том, что «все не так, как он это представляет».

Ранее канцлер заявил, что возможное использование предоставленного Украине западного оружия против целей на территории России неразумно.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияГерманияВладимир ПутинШольц
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