Шольц намерен продолжать искать диалог с Путиным

По его словам, разговор необходим, даже если не настало время для переговоров. Как отметил канцлер, нужно дождаться, когда появится перспектива установить мир. Шольц хочет убедить Путина в том, что «все не так, как он это представляет».

Ранее канцлер заявил, что возможное использование предоставленного Украине западного оружия против целей на территории России неразумно.

