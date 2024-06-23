Дешевле, но дорого: Цены на туры в Турцию упали из-за снижения спроса
Туры в Турцию для россиян подешевели из-за падения спроса со стороны туристов, однако из-за курса валют для отдыхающих из России такие поездки все равно остались дорогостоящими.
Стоимость туристических поездок в Турцию по-прежнему остается высокой для россиян. Дорожают и отечественные курорты. В туриндустрии это связывают с изменением курса рубля и доллара. Однако экономисты предрекают его сильное падение летом на фоне антироссийских санкций.
ДЕШЕВЛЕ, НО ДОРОГО
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса. Он напомнил, что в конце 2023 года представители некоторых турецких отелей подняли стоимость путевок на июль – август. По словам специалиста, это привело к тому, что туры на июнь были распроданы хорошо, а на июль спрос у туристов снизился.
При этом Кобищанов отметил, что стоимость туров в Турцию все равно остается высокой для российских туристов из-за изменений курса рубля. Он также добавил, что сейчас для россиян поехать в эту страну будет дороже, чем в ОАЭ. По словам специалиста, это связано с тем, что у турецких отельеров большие расходы идут на вынужденное повышение зарплат сотрудникам и подорожавшую электроэнергию.
К тому же, заметил специалист, сейчас бизнесмены в Турции не могут брать кредиты на открытие новых гостиниц из-за высокой ставки местного Центробанка, которая находится на уровне 45%. Однако экономика в ОАЭ по-прежнему стабильна, так как темпы инфляции там ниже, чем в среднем по миру, а рабочая сила и электроэнергия сравнительно дешевые.
Между тем еще в мае средняя стоимость путевок в Турцию на десять дней за двоих составляла 150 тысяч рублей. Тогда же на туры действовали небольшие скидки.
«После майских праздников по всем направлениям идет плановое понижение цены. Это особенно касается Турции, так как активный сезон там все-таки еще не начался. Прогнозы по спросу не увеличились, поэтому некоторые цены снизились, отели дали дополнительные скидки. Цены на май месяц в этом сезоне были очень адекватные», - рассказал в беседе с НСН гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.
До этого генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов также говорил, что представители турецких отелей прислали туроператорам скидки на размещение, но из-за роста курса доллара снижения цены в рублях не было.
РОССИЯ ПОДОРОЖАЛА
Между тем, рост цен заметен и на российских курортах. Так, Росстат сообщил, с начала года перелеты эконом классом стали дороже на 20%, а за неделю с 11 по 17 июня рост цен на билеты составил 3,7%.
В то же время в РФ проживание в гостиницах с одной и двумя звездами стало дороже более чем на 10%, в трехзвездочных отелях — на 12,3%, а в санаториях — на 13%. Повысились цены и на номера в домах отдыха и пансионатах — более чем на 13%, а размещение в гостиницах с четырьмя и пятью звездами стало дороже на 16,5%.
По мнению Дмитрия Арутюнова, чтобы обуздать цены на отдых в гостиницах РФ, необходимо строить новые инфраструктурные комплексы высокого уровня.
«На Черном море у нас действует только один аэропорт — это Сочи. Поэтому в Сочи стоимость билетов повышается по законам рынка. Кроме того, популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург. Выходит на ведущие позиции и Калининград. Соответственно, стоимость билетов в эти города также повышается. Например, в Калининграде трех-четырехзвездочные гостиницы стоят 5-6 тысяч рублей за ночь, на побережье сильно дороже, в несколько раз. Высокий уровень цен объясняется ограниченностью предложений. Если мы хотим прийти к тому, чтобы у нас была рыночная история в гостиничном бизнесе, надо строить больше хороших отелей. Понятно, что большие отели требуют инвестиций со стороны государства, но это инвестиции в будущее. Нам нужен такой целый инфраструктурный комплекс хорошего, высокого уровня, как получилось в Сочи. Пока этого не будет, у нас будут каждый год высокие цены», - объяснил специалист в беседе с НСН.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью НСН также сообщал о подорожании отдыха на курортах Краснодарского края на 10-15%.
«Мы фиксируем повышение цен как на зарубежных направлениях, так и на внутренних. Средний рост цен – 10-15%, а на дефицитные гостиницы "пять звезд" – на 30% и более. Основной вопрос – дефицит определенных гостиниц в Краснодарском крае. Стоимость летнего отдыха на российском побережье зависит от цены авиа- или ж/д перевозки. В начале сезона билет можно приобрести за 12-15 тысяч рублей туда-обратно, в сезон этот же билет будет стоить больше 25 тысяч рублей на человека. Средний чек предпочтений по размещению – 79 тысяч рублей на двоих на неделю», - рассказал он.
В то же время в России подорожали и услуги турагентств. Так, по данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с 1 марта по 20 апреля 2024 года средний чек с предоплатой на услуги турагентств в России составил 56 тысяч 9 рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
ВИНОВАТЫ ДЕНЬГИ
Между тем, многие представители туриндустрии в увеличении стоимости путевок винят изменение курса валют. В свою очередь экономисты наоборот предрекают его нормализацию, что не может не повлиять на снижение стоимости поездок.
Так, несмотря на заявления директора центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича о том, что к концу 2024 года стоимость доллара может приблизиться к уровню 100 рублей, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, экономист Евгений Змиев объявил в эфире НСН, что летом курс доллара может опуститься до 65 рублей, так как у российских финансовых властей «наблюдается тренд на укрепление рубля».
«Прогноз самый неопределенный, потому что Россия потеряла единый индикатор – торги на Мосбирже. Теперь мы ориентируемся только на курс Центрального банка, который нам объявляется вечером на следующий день. Реальной динамики движения доллара к рублю мы не видим. Колебания последних дней, когда плюс пять рублей в одну сторону, плюс шесть рублей в другую сторону – эта "болтанка" будет сохраняться в ближайшее время. Кроме того, наши финансовые власти показывают тренд на укрепление рубля, несмотря на то, что он очень невыгоден бюджету. Вполне может быть, что мы летом увидим курс и 75, и 65 рублей за доллар», - предположил экономист.
В свою очередь вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с НСН отметил, что система с оплатой зарубежных путевок сейчас налажена и санкции в отношении Мосбиржи не помешают.
«Туроператоры спокойно оплачивают путевки через банки. И будут продолжать оплачивать через них. Я думаю, что банки будут находить валюту. Не Мосбиржей единой заканчивается покупка валюты. Сейчас будут придуманы различные механизмы. Не каждая страна захочет брать турецкие лиры, потому что в Турции все цены представлены в евро. Поэтому не нужно переживать, что с завтрашнего дня будет переход на оплату в нацвалютах со всеми странами», - заверил специалист.
Ранее Дмитрий Арутюнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал бронировать летние туры за несколько месяцев до поездки, так как есть шанс получить скидки до 40% от отелей.
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