Дешевле, но дорого: Цены на туры в Турцию упали из-за снижения спроса

ДЕШЕВЛЕ, НО ДОРОГО

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса. Он напомнил, что в конце 2023 года представители некоторых турецких отелей подняли стоимость путевок на июль – август. По словам специалиста, это привело к тому, что туры на июнь были распроданы хорошо, а на июль спрос у туристов снизился.

При этом Кобищанов отметил, что стоимость туров в Турцию все равно остается высокой для российских туристов из-за изменений курса рубля. Он также добавил, что сейчас для россиян поехать в эту страну будет дороже, чем в ОАЭ. По словам специалиста, это связано с тем, что у турецких отельеров большие расходы идут на вынужденное повышение зарплат сотрудникам и подорожавшую электроэнергию.

К тому же, заметил специалист, сейчас бизнесмены в Турции не могут брать кредиты на открытие новых гостиниц из-за высокой ставки местного Центробанка, которая находится на уровне 45%. Однако экономика в ОАЭ по-прежнему стабильна, так как темпы инфляции там ниже, чем в среднем по миру, а рабочая сила и электроэнергия сравнительно дешевые.