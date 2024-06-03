СМИ: Российские туристы жалуются на проблемы с оплатой в Турции

Банки Турции столкнулись с жалобами представителей туристической отрасли, связанными с тем, что у российских туристов возникают проблемы с оплатой услуг в стране, передает РИА Новости со ссылкой на источники в одном из частных банков Анкары.

В Турции инфляция достигла максимальных с 2022 года 75,45%

По его словам, проблемы с оплатой связаны с антироссийскими санкциями.

Он сообщил, что ничего не знает о сроках решения возникших сложностей.

Ранее банки Китая стали блокировать оплату из России за компоненты для электроники, отмечает RT.

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ФОТО: Сергей Бобылев / ТАСС
ТЕГИ:ТурцияРоссийские ТуристыБанк

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