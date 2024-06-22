АТОР: Отдых в Турции стал дороже ОАЭ из-за комплекса внутренних проблем в стране

Турция вынуждена повышать цены на отдых из-за комплекса внутренних проблем, отметил эксперт в беседе с РИА Новости. Отели Турции столкнулись с возросшими расходами из-за необходимости повышения зарплат сотрудника, а также подорожания электричества. Также рост цен на отдых в Турции вызывает невозможность турецких отельеров взять кредит из-за высокой ставки местного Центробанка. Сейчас ставка находится на уровне 45%. Таким образом, местные отельеры не могут открывать новые гостиницы.

Экономика ОАЭ более стабильна: темпы инфляции там ниже, чем в среднем по миру, а рабочая сила и электроэнергия сравнительно дешевые.

Российские туристы отдыхают «на широкую ногу» не потому, что они расточительные, а потому, что они хотят, чтобы отдых им запомнился, сказал ранее «Радиоточке НСН» президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

