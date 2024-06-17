Союз турагентств: Стыковочные рейсы в Марокко снизят популярность страны у россиян

«Марокко уже давно освоено нашими туристами. Стыковочные рейсы — единственный минус, который может расстроить наших туристов. Важно, насколько коротким будет промежуток стыковки, многое будет зависеть от полетной программы. А так страна доступная, с хорошими пляжами, есть что посмотреть, отели тоже на достойном уровне. Если брать допандемийное время и время до спецоперации России на Украине, то Марокко находилось на пятом-шестом месте популярности среди российских туристов после других африканских направлений», — сказал Голов.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что прямые перелеты в Марокко все же есть, несмотря на некоторые сложности, а туристам выгодно приобретать пакетные туры.

«Именно в пакетных турах туристу выгодно покупать туристические услуги, поскольку в этой ситуации туроператор оплачивает весь комплекс услуг. Когда создается продукт с комбинированной авиационной перевозкой, она фактически прямая, это удобно для туристов», — добавил он.

Согласно данным сайта Tez Tour, отдых в четырехзвездочном отеле в Марокко в среднем обойдется туристам в 260 тысяч рублей (более 6000 евро).

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что турецкие отели прислали туроператорам скидки на размещение, однако из-за роста курса доллара не стоит ждать снижения цены в рублях.

