Фейковое жилье и дешевые экскурсии: Россиянам раскрыли самые частые схемы обмана туристов в Сочи

СОЧИНСКИЕ МОШЕННИКИ

В сети появилась информация, что одна из самых частых схем обмана туристов, приезжающих в Сочи, заключается в размещении фейковых объявлений об аренде жилья и бронировании отелей.

«Схема у мошенников одинаковая: вам понравился отель или квартира, вы связываетесь по указанному телефону с "менеджером" или "собственником", который предложит внести предоплату или сразу оплатить помещение, чтобы оно точно было забронировано за вами, ведь начался сезон и спрос очень высокий! После оплаты вам присылают ваучер, который является простой подделкой. А когда туристы приезжают в отель, выясняется, что данного отеля либо нет, либо ваше бронирование не зарегистрировано в системе», - сообщила на своей странице в соцсетях блогер «Железногорочка в Сочи».

По ее словам, бывает и так, что туристы приезжают в отель, и оказывается, что их комната находится в цоколе, или окна выходят не на море, хотя в объявлении утверждалось обратное. Либо в номере отсутствует балкон, или отель расположен не на первой береговой линии. При этом в таких случаях отельеры тоже пользуются «наивностью» туристов и предлагают им улучшить номер за дополнительную плату.