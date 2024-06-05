Посольство Шри-Ланки: Россияне на втором месте по количеству визитов среди туристов
Россияне находятся на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в РФ Пандула Де Зойса.
Он отметил, что до 31 мая на Шри-Ланку приехало в общей сложности порядка 800 тысяч человек, из них свыше 110 тысяч – граждане России. По словам Пандула Де Зойса, на первом месте находятся индийцы.
Также он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.
Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки объявили о старте работы новой системы получения электронных виз eVisa, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru