Посольство Шри-Ланки: Россияне на втором месте по количеству визитов среди туристов

Он отметил, что до 31 мая на Шри-Ланку приехало в общей сложности порядка 800 тысяч человек, из них свыше 110 тысяч – граждане России. По словам Пандула Де Зойса, на первом месте находятся индийцы.

Также он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки объявили о старте работы новой системы получения электронных виз eVisa, передает «Радиоточка НСН».

