Посольство Шри-Ланки: Россияне на втором месте по количеству визитов среди туристов

Россияне находятся на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в РФ Пандула Де Зойса.

Белоруссия вместо Шри-Ланки: Туроператоры рассказали о смене предпочтений россиян

Он отметил, что до 31 мая на Шри-Ланку приехало в общей сложности порядка 800 тысяч человек, из них свыше 110 тысяч – граждане России. По словам Пандула Де Зойса, на первом месте находятся индийцы.

Также он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки объявили о старте работы новой системы получения электронных виз eVisa, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шри-ЛанкаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры