В Южной Корее автобус протаранил 32 машины, пострадали 57 человек
Автобус протаранил более 30 автомобилей в городе Соннам в Южной Корее, пострадали 57 человек. Об этом сообщили местные СМИ.
Авария произошла в районе Пундан в утренний час пик.
По данным Yonhap, городской автобус №340 под управлением водителя в возрасте около 60 лет столкнулся с четырьмя автобусами, грузовиком и 27 легковушками. Затем транспортное средство врезалось в дорожное ограждение и остановилось.
Телеканал YTN сообщил, что в ДТП получили тяжелые травмы девять человек, в том числе водитель автобуса. Угрозы жизни пострадавших нет.
По предварительной информации, автобус протаранил машины на участке дороги протяженностью 100-150 метров. Водитель рассказал, что у транспортного средства не сработали тормоза. Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента.
Ранее в Болгарии произошло массовое ДТП с участием более 86 авто, погибли как минимум 12 человек, напоминает 360.ru.
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