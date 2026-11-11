В Южной Корее автобус протаранил 32 машины, пострадали 57 человек

Автобус протаранил более 30 автомобилей в городе Соннам в Южной Корее, пострадали 57 человек. Об этом сообщили местные СМИ.

Авария произошла в районе Пундан в утренний час пик.

По данным Yonhap, городской автобус №340 под управлением водителя в возрасте около 60 лет столкнулся с четырьмя автобусами, грузовиком и 27 легковушками. Затем транспортное средство врезалось в дорожное ограждение и остановилось.

Телеканал YTN сообщил, что в ДТП получили тяжелые травмы девять человек, в том числе водитель автобуса. Угрозы жизни пострадавших нет.

По предварительной информации, автобус протаранил машины на участке дороги протяженностью 100-150 метров. Водитель рассказал, что у транспортного средства не сработали тормоза. Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Ранее в Болгарии произошло массовое ДТП с участием более 86 авто, погибли как минимум 12 человек, напоминает 360.ru.

