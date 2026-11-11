СМИ: Европа готова обсуждать с Россией ограничения размещения ракет
Европа готова обсуждать с Россией договоры, которые ограничивают развертывание определенных типов ракет. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на чиновников.
По данным издания, также европейцы открыты для консультаций по восстановлению механизмов предотвращения конфликтов, существовавших в период холодной войны.
Ранее предприниматель, зять президента США Джаред Кушнер рассказал о мерах, которые Вашингтон рассматривает в рамках возможных соглашений о безопасности в Европе с участием России и НАТО. Договоренности могли бы предусматривать консультации по вопросам безопасности, обмен данными о военной деятельности, взаимные шаги для снижения риска эскалации, пишет 360.ru.
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