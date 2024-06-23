АТОР: Отельеры снизили цены на туры в Турцию из-за низкого спроса

Отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора «Русский Экспресс» Тараса Кобищанова.

Специалист напомнил, что с конца 2023 года в некоторых турецких отелях решили поднять стоимость путевок на июль – август. По его словам, это привело к тому, что туры на июнь были распроданы хорошо, а на июль спрос у туристов снизился.