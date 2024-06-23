АТОР: Отельеры снизили цены на туры в Турцию из-за низкого спроса
Отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора «Русский Экспресс» Тараса Кобищанова.
Специалист напомнил, что с конца 2023 года в некоторых турецких отелях решили поднять стоимость путевок на июль – август. По его словам, это привело к тому, что туры на июнь были распроданы хорошо, а на июль спрос у туристов снизился.
Вице-президент АТОР добавил, что турецкие отельеры, пытаясь спасти продажи, сделали так, что июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе необычно для рынка. Между тем он подтвердил, что стоимость туров в популярную для отдыха у россиян Турцию все равно остается высокой в связи с курсом рубля.
Ранее Тарас Кобищанов заявил, что для россиян отдых в Турции стал дороже, чем поездки в ОАЭ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: Отельеры снизили цены на туры в Турцию из-за низкого спроса
- Российский боец UFC Павлович толкнул соперника после поражения
- Уилан потребовал США быстрее обменять его и Гершковича
- В Киеве и Житомире прогремели взрывы
- СМИ: Украина попросила США снять запрет на удары ATACMS по территории РФ
- Картаполов перечислил условия изменения ядерной доктрины РФ
- Стало известно о задержании связанных с Пригожиным медиаменеджеров
- Минобороны: За ночь уничтожено 33 беспилотника ВСУ
- Трамп в случае победы пообещал уладить конфликт на Украине до инаугурации
- Погранслужба Украины: Ежедневно более 100 уклонистов пытаются покинуть Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru