Алкоголь и спорт: Россиян предупредили об опасности отдыха в Турции

Вместе с этим в отелях «все включено» отдыхающим предоставляется неограниченное количество алкоголя, что усугубляет ситуацию. По словам Мкртчяна, 80% несчастных случаев в Турции обусловлено употреблением спиртных напитков.

Он посоветовал российским туристам не садиться за руль водного мотоцикла или прыгать с парашютом после употребления алкоголя.

Российские туристы ранее пожаловались на проблемы с оплатой в Турции.



