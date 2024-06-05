Алкоголь и спорт: Россиян предупредили об опасности отдыха в Турции
Распространенным риском отдыха в Турции является повышенный риск травматизации. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян.
По его словам, далеко не всегда отдых в этой стране ограничивается пребыванием на пляже. Индустрия туризма в Турции предлагает разнообразные активности, в том числе рафтинг, парашютный спорт, катание на водных мотоциклах, аттракционы в аквапарках, хождение под парусом на яхте.
Вместе с этим в отелях «все включено» отдыхающим предоставляется неограниченное количество алкоголя, что усугубляет ситуацию. По словам Мкртчяна, 80% несчастных случаев в Турции обусловлено употреблением спиртных напитков.
Он посоветовал российским туристам не садиться за руль водного мотоцикла или прыгать с парашютом после употребления алкоголя.
Российские туристы ранее пожаловались на проблемы с оплатой в Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru