Попадание россиян в топ-10 расточительных туристов в мире объяснили щедростью души

Российские туристы стали одними из самых расточительных во время путешествий отдыхающих в мире. Лидером рейтинга в 2024 году стал Китай — туристы из этой страны потратили на путешествия в сумме 196,5 миллиарда долларов.



«Русских туристов любят и любили за границей за их чаевые. Это всегда так было. Это не расточительность, а желание погулять и отблагодарить, если все хорошо. Мы всегда оставляли хорошие чаевые, всегда благодарили тех, кто нас хорошо обслуживает. Это широта души. Сейчас россияне отдыхают не так часто, как раньше, к сожалению. Обычно, если люди выбираются на отдых, то хотят, чтобы он им запомнился. Это не только в плане потребления горячительных напитков, но и в том числе в плане благодарностей», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что россияне находятся на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, напоминает «Радиоточка НСН».

