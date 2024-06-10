Попадание россиян в топ-10 расточительных туристов в мире объяснили щедростью души
Российских туристов всегда любили за границей за хорошие чаевые, заявил в эфире НСН Сергей Голов.
Российские туристы отдыхают «на широкую ногу» не потому, что они расточительные, а потому, что они хотят, чтобы отдых им запомнился, сказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Российские туристы стали одними из самых расточительных во время путешествий отдыхающих в мире. Лидером рейтинга в 2024 году стал Китай — туристы из этой страны потратили на путешествия в сумме 196,5 миллиарда долларов.
«Русских туристов любят и любили за границей за их чаевые. Это всегда так было. Это не расточительность, а желание погулять и отблагодарить, если все хорошо. Мы всегда оставляли хорошие чаевые, всегда благодарили тех, кто нас хорошо обслуживает. Это широта души. Сейчас россияне отдыхают не так часто, как раньше, к сожалению. Обычно, если люди выбираются на отдых, то хотят, чтобы он им запомнился. Это не только в плане потребления горячительных напитков, но и в том числе в плане благодарностей», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что россияне находятся на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru