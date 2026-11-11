В Усть-Луге произошло возгорание после беспилотной атаки

Возгорание зафиксировали в портовой зоне Усть-Луга в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

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По его словам, над регионом сбили 146 беспилотников, работа по ликвидации дронов продолжается.

«Предварительно... есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание , необходимые силы и средства приступили к тушению», - написал Дрозденко в мессенджере «Макс».

Губернатор добавил, что в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

Ранее в Новгородской области в результате атаки дронов получил повреждения промышленный объект, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиЛенинградская Область

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