В Усть-Луге произошло возгорание после беспилотной атаки

В портовой зоне Усть-Луга в Ленобласти начался пожар на фоне атаки беспилотников МИД России вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с объявлением персоной нон грата российского дипломата В ЕС назвали следующую возможную цель хакеров после холодильников Ученые в России проводят доклинические исследования новой вакцины Неизвестную ранее картину Айвазовского впервые выставят на торги