В Усть-Луге произошло возгорание после беспилотной атаки
Возгорание зафиксировали в портовой зоне Усть-Луга в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, над регионом сбили 146 беспилотников, работа по ликвидации дронов продолжается.
«Предварительно... есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание , необходимые силы и средства приступили к тушению», - написал Дрозденко в мессенджере «Макс».
Губернатор добавил, что в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.
Ранее в Новгородской области в результате атаки дронов получил повреждения промышленный объект, напоминает 360.ru.
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