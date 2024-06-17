Число бронирований россиянами иностранных отелей на июль выросло на 72% за год
Число бронирований российскими туристами отелей и апартаментов за границей на июль 2024 года выросло на 72% по сравнению с показателями прошлого года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».
Отмечается, что российские туристы чаще всего (46%) бронируют отели в странах СНГ. В частности, на 94% выросло число бронирований гостиниц и апартаментов в Белоруссии, на 69% наблюдается рост бронирований в Грузии, на 60% - в Казахстане и в два раза - в Узбекистане.
Европейские страны занимают 14% от всех бронирований на июль 2024 года – их число несколько снизилось по сравнению с июлем 2023 года (25%). Несмотря на это, в Греции число бронирований выросло на 90%, а Германии – на 57%.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что турецкие отели прислали туроператорам скидки на размещение, однако из-за роста курса доллара не стоит ждать снижения цены в рублях, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число бронирований россиянами иностранных отелей на июль выросло на 72% за год
- Минпромторг опроверг заморозку субсидий радиоэлектронным предприятиям
- Песков: В России рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
- «Ростех»: ОАК не будут передавать под управление сторонних компаний
- Экс-игрока сборной России Денисова на год отстранили от футбольной деятельности
- ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
- Сенатор Двойных: Аграрии в РФ начали переходить на технику из Китая
- СМИ: Девушка оказалась в реанимации после дня на пляже в Петербурге
- МВД объявило в розыск журналистов Анина и Фомину
- Горящий Boeing 737 совершил аварийную посадку в Новой Зеландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru