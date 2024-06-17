Число бронирований россиянами иностранных отелей на июль выросло на 72% за год

Отмечается, что российские туристы чаще всего (46%) бронируют отели в странах СНГ. В частности, на 94% выросло число бронирований гостиниц и апартаментов в Белоруссии, на 69% наблюдается рост бронирований в Грузии, на 60% - в Казахстане и в два раза - в Узбекистане.

Европейские страны занимают 14% от всех бронирований на июль 2024 года – их число несколько снизилось по сравнению с июлем 2023 года (25%). Несмотря на это, в Греции число бронирований выросло на 90%, а Германии – на 57%.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что турецкие отели прислали туроператорам скидки на размещение, однако из-за роста курса доллара не стоит ждать снижения цены в рублях, отмечает RT.

