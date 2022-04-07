Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля
Кабинет министров приняло решение о продлении программы туристического кешбэка за поездки по России до 15 апреля. Об этом объявил в ходе выступления с отчётом в Государственной думе председатель правительства Михаил Мишустин.
Как уточнил премьер-министр, программой частичного возврата средства за отдых смогут воспользоваться не менее 1,5 миллиона человек. По словам Мишустина, решение о продлении принято, чтобы граждане спокойно и не торопясь имели возможность подготовиться к лету. Ранее программу предполагалось завершить 8 апреля.
Ранее Михаил Мишустин поручил правительству продлить программу возврата половины стоимости путевки на отдых для ребёнка. Она будет запущена с 1 мая
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