Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля

Кабинет министров приняло решение о продлении программы туристического кешбэка за поездки по России до 15 апреля. Об этом объявил в ходе выступления с отчётом в Государственной думе председатель правительства Михаил Мишустин.

Как уточнил премьер-министр, программой частичного возврата средства за отдых смогут воспользоваться не менее 1,5 миллиона человек. По словам Мишустина, решение о продлении принято, чтобы граждане спокойно и не торопясь имели возможность подготовиться к лету. Ранее программу предполагалось завершить 8 апреля.

Ранее Михаил Мишустин поручил правительству продлить программу возврата половины стоимости путевки на отдых для ребёнка. Она будет запущена с 1 мая

