Полиция Финляндии обвинила лайнеры РФ в нарушении воздушного пространства страны

Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКП) заявила, что в марте гражданские самолеты России несколько раз нарушили финское воздушное пространство, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении утверждается о якобы четырёх инцидентах, которые «произошли над Финским заливом в районе города Ловиисы».

«По данным предварительного расследования, четыре российских пассажирских самолёта без получения разрешения вошли в воздушное пространство Финляндии. Во всех случаях нарушение длилось примерно две минуты», - уточнили в ЦКП.

Финская полиция добавила, что российские лайнеры подозревают в нарушении санкций, которые были введены Евросоюзом в отношении России из-за спецоперации на Украине. В ЦКП напомнили, что ограничения касаются, в том числе, и гражданских самолётов.

Ранее на Украине, по заявлению украинского госпредприятия «Антонов», были арестованы 12 транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:РоссияГраницаНарушенияВоздушное пространствоФинляндия
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