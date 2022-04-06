Полиция Финляндии обвинила лайнеры РФ в нарушении воздушного пространства страны
Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКП) заявила, что в марте гражданские самолеты России несколько раз нарушили финское воздушное пространство, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении утверждается о якобы четырёх инцидентах, которые «произошли над Финским заливом в районе города Ловиисы».
«По данным предварительного расследования, четыре российских пассажирских самолёта без получения разрешения вошли в воздушное пространство Финляндии. Во всех случаях нарушение длилось примерно две минуты», - уточнили в ЦКП.
Финская полиция добавила, что российские лайнеры подозревают в нарушении санкций, которые были введены Евросоюзом в отношении России из-за спецоперации на Украине. В ЦКП напомнили, что ограничения касаются, в том числе, и гражданских самолётов.
Ранее на Украине, по заявлению украинского госпредприятия «Антонов», были арестованы 12 транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании.
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