Ростуризм вернул всех туристов из-за рубежа
Российские туроператоры вернули на родину всех россиян, которые столкнулись с трудностями с возвратом в страну из-за рубежа. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. В ходе встречи представителей туриндустрии с правительством РФ, она подчеркнула, что туроператоры в сложнейших условиях провели вывоз всех российских организованных туристов. Как передаёт РИА Новости, это, по данным Догузовой, чуть больше 100 тысяч человек.
Вместе с тем, как сообщает ТАСС, заместитель главы правительства РФ Дмитрий Чернышенко привёл другие цифры. По его словам, из-за рубежа удалось вывезти почти 117 тысяч российских туристов, у которых возникли трудности с возвращением на родину. Вице-премьер отметил, что правительство оказывает поддержку компаниям и туроператорам, которые занимаются возвратом соотечественников из-за рубежа. На эти цели выделено 10 миллиардов рублей.
Всего, по словам Чернцышенко, из средств федерального бюджета, которые были заложены в реализацию национального проекта по первоочередной поддержке туристической отрасли и граждан, уже выделена почти половина бюджета всего нацпроекта – более 20 миллиардов рублей.
Ранее российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений. Как сообщили в Ростуризме, продажа туров отложена до нормализации ситуации с авиарейсами.
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