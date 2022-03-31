Борисов: большинство самолетов Boeing и Airbus остаются в РФ
Большинство иностранных самолетов авиапарка российских авиакомпаний останутся в РФ. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.
Он отметил, что только часть самолетов попали под арест из-за санкций. По словам Борисова, остальные самолеты находятся в российском реестре и застрахованы российскими страховщиками.
Борисов утверждает, что иностранные самолеты могут продолжать безопасно использоваться в РФ. Он отметил, что парк самолётов достаточно молодой - менее 15 лет.
Ранее Путин подписал закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты летной годности,
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Борисов: большинство самолетов Boeing и Airbus остаются в РФ
- Франция и Германия заявили о подготовке к возможному прекращению газа из РФ
- Пашинян заявил о риске новых инцидентов в Нагорном Карабахе
- Боец нацбата «Азов»* выжил при крушении украинского вертолета Ми-8
- Болгария авансом оплатила поставки газа в апреле в долларах
- Транзит нефти через Украину с 1 апреля подорожает на треть
- Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми
- Россия ввела санкции против руководства Евросоюза
- TRT Haber: Эрдоган проведет телефонные переговоры с Зеленским
- В ДНР заявили о ликвидации заместителя командира нацбата «Азов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru