Борисов: большинство самолетов Boeing и Airbus остаются в РФ

Большинство иностранных самолетов авиапарка российских авиакомпаний останутся в РФ. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.

Он отметил, что только часть самолетов попали под арест из-за санкций. По словам Борисова, остальные самолеты находятся в российском реестре и застрахованы российскими страховщиками.

Борисов утверждает, что иностранные самолеты могут продолжать безопасно использоваться в РФ. Он отметил, что парк самолётов достаточно молодой - менее 15 лет.

Ранее Путин подписал закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты летной годности,



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Фото: facebook.com/S7Airlines
ТЕГИ:СамолетыBoeing
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