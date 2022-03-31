Борисов: большинство самолетов Boeing и Airbus остаются в РФ

Большинство иностранных самолетов авиапарка российских авиакомпаний останутся в РФ. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.



Он отметил, что только часть самолетов попали под арест из-за санкций. По словам Борисова, остальные самолеты находятся в российском реестре и застрахованы российскими страховщиками.

Борисов утверждает, что иностранные самолеты могут продолжать безопасно использоваться в РФ. Он отметил, что парк самолётов достаточно молодой - менее 15 лет.

Ранее Путин подписал закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты летной годности,







