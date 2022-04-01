США ввели санкции против 120 компаний РФ и Белоруссии

Власти США ввели ограничения на экспорт в отношении 120 компаний из России и Белоруссии, связанных с оборонной отраслью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ Минторга страны.

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В документе, в частности, указывается, что деятельность этих 120 организаций признана противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политике страны.

Санкции подразумевают ограничения на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСША
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