Ростуризм: Юг России готовится к курортному сезону, несмотря на ограничения полетов

На Юге России вся туристическая инфраструктура готовится к летнему сезону, несмотря на закрытие ряда аэропортов в регионе. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что для проезда в те города, в которых закрыты аэропорты, можно воспользоваться ближайшими работающими хабами, а потом пересесть на наземный транспорт. По ее словам, его достаточно. При этом Догузова напомнила, что РЖД запустила дополнительные поезда.