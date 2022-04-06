Ростуризм: Юг России готовится к курортному сезону, несмотря на ограничения полетов

На Юге России вся туристическая инфраструктура готовится к летнему сезону, несмотря на закрытие ряда аэропортов в регионе. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что для проезда в те города, в которых закрыты аэропорты, можно воспользоваться ближайшими работающими хабами, а потом пересесть на наземный транспорт. По ее словам, его достаточно. При этом Догузова напомнила, что РЖД запустила дополнительные поезда.

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6 апреля Росавиация сообщила, что режим «временного ограничения» полетов продлили до 13 апреля в 11 городах Юга России. Так, приостановка перелетов продолжится в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияТуризмРостуризмПолеты
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