Вице-премьер Крыма: Полуостров готов принять рекордное число туристов в этом году
В этом году в Крыму ожидается около десяти миллионов туристов. Об этом рассказал постпред республики при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в текущем году из-за закрытия множества внешних направлений на полуострове прогнозируется туристический бум.
По итогам 2021 года турпоток на полуострове достиг рекордного за весь постсоветский период показателя в 9,5 миллионов человек.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Юг России, несмотря на ограничения полетов, готовится к курортному сезону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru