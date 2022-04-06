Вице-премьер Крыма: Полуостров готов принять рекордное число туристов в этом году

В этом году в Крыму ожидается около десяти миллионов туристов. Об этом рассказал постпред республики при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в текущем году из-за закрытия множества внешних направлений на полуострове прогнозируется туристический бум.

Объем бронирований туров в Турцию и Египет в марте упал до 10 раз

По итогам 2021 года турпоток на полуострове достиг рекордного за весь постсоветский период показателя в 9,5 миллионов человек.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Юг России, несмотря на ограничения полетов, готовится к курортному сезону.

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