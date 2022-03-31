Туроператоры попросили у государства субсидии для перебронирования путевок
Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора туроператора Fun&Sun Тараса Демуры.
По его словам, часто клиенты готовы к замене направления, но из-за снижения курса рубля компании не могут предоставить равноценный по качеству продукт.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- «Спартак»: Защитник клуба Айртон перешел во «Фламенго»
- Шольц: Германия отказалась платить за российский газ в рублях
- Актриса Балякина попала в массовое ДТП в Москве
- СМИ: Disney полностью остановит прокат своих фильмов в России
- ЦБ: Международные резервы РФ сократились почти на $40 миллиардов
- Законопроект о правовом статусе ЧВК внесен в Госдуму
- Путин заявил об остановке контрактов на покупку газа при отказе от оплаты в рублях
- Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов
- Драги: Поставки российского газа находятся вне опасности
- Пентагон: США не ведут подготовку украинских военных в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru