Туроператоры попросили у государства субсидии для перебронирования путевок

По его словам, часто клиенты готовы к замене направления, но из-за снижения курса рубля компании не могут предоставить равноценный по качеству продукт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.

