Туроператоры попросили у государства субсидии для перебронирования путевок

Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора туроператора Fun&Sun Тараса Демуры.

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По его словам, часто клиенты готовы к замене направления, но из-за снижения курса рубля компании не могут предоставить равноценный по качеству продукт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
ТЕГИ:СубсидииТуроператорыРоссия
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