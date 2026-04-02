Непомнящий усомнился, что Россия попала бы на ЧМ по футболу
В европейском отборе серьезная конкуренция, заявил НСН Валерий Непомнящий.
Российской сборной создают все условия, но неизвестно, вышла бы она чемпионат мира (ЧМ) по футболу даже с учетом расширения числа участников до 48 команд, рассказал известный тренер, автор «камерунского чуда» на ЧМ-1990 года Валерий Непомнящий в беседе с НСН.
В ночь на 1 апреля завершилась отборочная кампания на чемпионат мира по футболу 2026 года. Он станет первым, на котором будет 48 команд, а не 32, как было ранее. В связи с этим пробиться в финальную стадию удалось Кюрасао, Кабо-Верде, Гаити и другим неожиданным участникам. Непомнящий указал, что нет никаких гарантий, что сборная России смогла бы завоевать путевку даже по новым правилам.
«Ответа на этот вопрос у меня не будет. Итальянцы взяли и не попали, или те же датчане. На чемпионат мира выходят от Европы только 16 команд, поэтому конкуренция серьезная — не знаю, прошли бы мы ее. Сборной создают условия, чтобы мы не отставали. Я помню, когда английские команды были изолированы (клубам из чемпионата Англии запретили играть в еврокубках с 1985 по 1990 год. - Прим. НСН), то их уровень только вырос. Я думаю, что мы тоже проявим себя с позитивной стороны, когда вернемся», — отметил он.
Непомнящий добавил, что расширение числа участников не дает никакого позитивного эффекта футболу.
«Появление таких команд, как Кюрасао или Кабо-Верде на этом чемпионате — это просто коммерция. Футбол — это большой бизнес, а задача Международной федерации футбола (ФИФА) — зарабатывать деньги. Чем больше команд принимает участие, тем больше стран купят права на трансляцию игр, тем больше взносов и так далее. А уровень футбола в этих странах никаким образом не растет. Да и чемпионат мира не является толчком в развитии. Там играют измотанные игроки после национальных соревнований, еврокубков и так далее. Настоящий уровень — это Лига чемпионов», — подчеркнул он.
Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире НСН раскритиковал сборную Россию за слабую игру в товарищеских играх.
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке