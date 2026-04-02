Российской сборной создают все условия, но неизвестно, вышла бы она чемпионат мира (ЧМ) по футболу даже с учетом расширения числа участников до 48 команд, рассказал известный тренер, автор «камерунского чуда» на ЧМ-1990 года Валерий Непомнящий в беседе с НСН.

В ночь на 1 апреля завершилась отборочная кампания на чемпионат мира по футболу 2026 года. Он станет первым, на котором будет 48 команд, а не 32, как было ранее. В связи с этим пробиться в финальную стадию удалось Кюрасао, Кабо-Верде, Гаити и другим неожиданным участникам. Непомнящий указал, что нет никаких гарантий, что сборная России смогла бы завоевать путевку даже по новым правилам.