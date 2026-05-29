Игра была равна? Булыкин объяснил поражение сборной России от Египта
Сборная России по футболу проиграла сильному и мотивированному сопернику, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Российские футболисты не были достаточно мотивированы и готовились к отпуску, а их соперники готовятся к играм на Чемпионате мира, поэтому россияне проиграли, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
Сборная России по футболу проиграла товарищескую встречу команде Египта со счетом 0-1. За весь матч, который прошел в Каире, россияне только один раз пробили в створ. Булыкин не увидел ничего страшного в этом результате.
«Во-первых, у нас был сильный соперник — Египет едет на чемпионат мира, и у них отличная мотивация. Во-вторых, наши хотели просто хорошо сыграть, у них практически отпуск. К тому же, еще повлияли и поле, и погода. Это все и сказалось, хотя игра была равна и шла до первого гола. У египтян это получилось. Если бы мы играли в каких-то соревнованиях, то была бы ничья. Но тут сложно было настроить команду тренеру», — подчеркнул он.
Булыкин выразил надежду, что оставшиеся два матча с Буркина-Фасо 5 июня и с Тринидад и Тобаго 9 июня Россия выиграет.
«В следующих играх у нашей сборной есть возможность показать себя намного лучше, потому что не такие сильные соперники. Там получится и забить, и порадовать болельщиков. К сожалению, первую игру проиграли, которая вызывала больше всего ажиотажа, но будем ждать новых встреч», — отметил он.
Ранее экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой заявил НСН, что готов заменить Валерия Карпина во главе сборной.
