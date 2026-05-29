Российские футболисты не были достаточно мотивированы и готовились к отпуску, а их соперники готовятся к играм на Чемпионате мира, поэтому россияне проиграли, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.



Сборная России по футболу проиграла товарищескую встречу команде Египта со счетом 0-1. За весь матч, который прошел в Каире, россияне только один раз пробили в створ. Булыкин не увидел ничего страшного в этом результате.